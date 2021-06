Ag. Pezzella: "Non lo voleva nessuno, ora richieste da A ed estero. Eguaglierà Di Lorenzo"

Giuseppe Pezzella è un nome che è stato fatto anche per la fascia sinistra del Napoli. Il suo agente, Mario Giuffredi, ha parlato del terzino del Parma ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Tre mesi fa ho sentito criticare Di Lorenzo in modo forte: non si può dire che è un giocatore mediocre, il tempo è galantuomo. Due anni fa prendo Pezzella in procura: non lo voleva nessuno, oggi ho richieste dalla A e dall'estero. Ed arriverà ai livelli di Di Lorenzo".