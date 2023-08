Ag. Politano: "Posizione distante dal Napoli, abbiamo rinviato tutto a dopo il mercato"

Intervenendo a Tv Play, l'agente Mario Giuffredi ha parlato di tutti i suoi assistiti in maglia azzurra, tra cui anche Matteo Politano

“Il pensiero di Politano e mio è totalmente distante da quello del Napoli, quindi abbiamo preferito spostare il momento a dopo il mercato, perché in questo momento non ne saremmo più venuti fuori nel discorso di Politano. Quindi il discorso Politano sarà l’ultimo discorso che rimarrà in piedi e lo faremo dopo il mercato. Ma Politano non ha nessuna fretta perché si trova benissimo con Garcia e il club ha ancora quest’anno più un altro anno di rinnovo che eserciterà, i rapporti sono ottimi perché voi pensate che dopo la sfuriata nell’intervista noi buttiamo nel gabinetto otto anni di rapporti e di cose buone fatte insieme? Le sfuriate le posso fare io e se sbaglio dico ‘scusa’, le sfuriate le può fare il presidente, ma i rapporti rimangono intatti perché c’è grande stima professionale e soprattutto ci conosciamo come persone, nei pregi e nei difetti. Quindi i rapporti rimangono bellissimi e Politano sarà l’ultimo nome che affronteremo dopo il mercato”.