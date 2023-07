Ag. Politano: "S'è espresso male, nessuno regala la titolarità. Resta sicuramente!"

Mario Giuffredi, agente del capitano Giovanni Di Lorenzo ma anche di Politano, Mario Rui e non solo, è intervenuto a Canale 21

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Giuffredi, agente del capitano Giovanni Di Lorenzo ma anche di Politano, Mario Rui e non solo, è intervenuto a Canale 21: "Abbiamo trovato un accordo definitivo per il rinnovo, abbiamo coronato il sogno di Giovanni di essere capitano del Napoli a vita. E' stata una serata piacevolmente felice. Stiamo lavorando anche per Mario Rui, pensiamo di trovare un accordo anche per lui nei prossimi giorni.

Politano? Vuole rimanere a Napoli, lo sa bene che la maglia non la regala nessuno. Qui sta molto bene, forse ha solo espresso male un suo stato d'animo e come sempre i giornalisti ci hanno ricamato sopra. Lui non pretende di essere titolare. E' intelligente, sa che non è così. Resterà sicuramente a Napoli e cercherà di vincere il quarto scudetto. Folorunsho? Garcia lo sta valutando, non lo conosceva, vediamo che accade nelle prossime settimane, se resterà o andrà in Serie A a giocarsi le sue chance altrove. Gaetano? Rientra la prossima settimana. Garcia vuole conoscerlo direttamente e dopo capiremo cosa penserà di lui, vale lo stesso detto per Folorunsho. Faraoni al Napoli? Rimane al Verona, sta bene dove sta".