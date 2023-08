Ag. Politano: “Sarri lo ha cercato, ma resta a Napoli! Stiamo parlando di rinnovo”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo, Politano e Mario Rui, ha parlato al canale Twitch di Tv Play dei suoi assistiti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo, Politano e Mario Rui, ha parlato al canale Twitch di Tv Play dei suoi assistiti: “Politano resterà al Napoli, anche se è vero che Sarri lo ha cercato, stiamo parlando anche del rinnovo. Andrò a Castel di Sangro, firmeremo per Di Lorenzo e tratteremo i rinnovi di Politano e Mario Rui. Per Di Lorenzo è un compleanno indimenticabile, per lo scudetto, perché è capitano e per il rinnovo”.