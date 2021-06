Ag. Raspadori: "Napoli? Bisogna parlare col Sassuolo. Su Ancelotti..."

Nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo è intervenuto Fausto Pari, agente Raspadori: “Ancelotti? Nel periodo di Ancelotti ci fu un ammutinamento della squadra contro la società, quindi ci furono anche fattori esterni. Ancelotti è un grande allenatore, ci sono state delle piazze in cui ha fatto bene ed altre che ha fatto male. Il Napoli deve vincere, perché ha la rosa per puntare a vincere. Raspadori-Napoli? Dovete parlare con il Sassuolo”.