Ag. Sepe: "Deve andare a fare il titolare! Ritorno a Napoli? Dipende dalla gestione Spalletti"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Luigi Sepe, ex portiere azzurro accostato nuovamente al Napoli nelle ultime settimane per il ruolo di secondo: "Sepe può tornare al Napoli come secondo? Penso che Sepe debba andare in un club dove gli danno la possibilità di fare il titolare. Negli ultimi anni ha dimostrato di essere uno dei migliori in Serie A ed è giusto che continui a dimostrarlo. Ha dimostrato di essere da Serie A e mettersi di nuovo in discussione non credo che sia la cosa migliore.

Come secondo a Napoli non verrebbe? Non ho detto questo ma dico che la soluzione migliore per lui è di giocare con continuità. A Napoli non c'è la continuità che cerchiamo. Poi che possa essere una soluzione bella e carina non c'è dubbio. Bisogna vedere che tipo di gestione Spalletti farà dei portieri, con la gestione dei portieri di Gattuso saremmo stati più predisposti".