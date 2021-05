Ag. Sepe: "Interessa al Napoli e Ospina può andar via! Si giocherebbe un posto con Meret"

Mario Giuffredi, agente di Luigi Sepe, si è soffermato sul futuro del portiere del Parma nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Mi risulta che Ospina possa andare via e Gigi potrebbe interessare al Napoli. Solo quest'anno non ha fatto un campionato di gran livello ma può giocarsela con chiunque. Magari parte per fare il secondo di Meret, ma il suo valore gli consentirà di giocarsi una maglia da titolare".