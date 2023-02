Ag. Simeone svela: "Lo voleva la Lazio! Come sempre il Napoli è stato illuminante..."

Alessandro Moggi, agente di Giovanni Simeone, in un'intervista a Calciomercato.com si è soffermato anche sull'attaccante azzurro Giovanni Simeone

Alessandro Moggi, agente di Giovanni Simeone, in un'intervista a Calciomercato.com si è soffermato anche sull'attaccante azzurro Giovanni Simeone: "Lo voleva anche la Lazio, ma non c'erano le condizioni. Come in tutte le operazioni di mercato il Napoli è stato illuminante ed è riuscito a chiuderla. Io credo che Giovanni possa fare anche di più di quello che sta facendo vedere oggi".