Ag. Simy: "Il Napoli non ha mai provato a prenderlo. Tuanzebe? Bravo Giuntoli"

Vincenzo Morabito, agente tra gli altri di Simy della Salernitana, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non c'è mai stato un momento in cui il Napoli ha provato a prendere Simy. Tuanzebe? Sicuramente è un buon giocatore, in linea con l'acquisto fatto in estate. Sono sicuro che farà bene. Andare a trovare oggi questi calciatori è quello che fa la differenza tra un direttore sportivo bravo e uno meno bravo".