Ag. Torreira: "Napoli? Non lo so, prima dell'Arsenal era la miglior opzione"

Pablo Bentancur, agente di Torreira, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Se il Napoli si fa sotto per Torreira non lo so, prima dell'Arsenal il Napoli era la miglior opzione. In Inghilterra, al momento, non si sente a proprio agio perché ha cambiato ruolo" le parole del procuratore. Torreira, ex Samp, è uno dei nomi valutati dal Napoli in vista del mercato di gennaio.