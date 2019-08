Ag. Tutino: "Diverse richieste, poteva restare anche al Napoli ma ha voluto Verona per la continuità"

Vincenzo Pisacane, agente di Gennaro Tutino, ha parlato del suo assistito, fresco di passaggio in prestito all'Hellas Verona, a Radio Kiss Kiss Napoli: "C'erano altre richieste, ma ha voluto l'Hellas Verona anche per la presenza di Juric, un tecnico molto preparato che ha tanto da dare ai giovani. Non gli poteva capitare miglior allenatore per il primo anno di Serie A. C'era stata anche la possibilità di restare al Napoli, ma ovviamente il ragazzo aveva l'ambizione di giocare con più continuità, era giusto farlo. Ma è stato molto importante lavorare con Ancelotti. E credo che anche per questo sia da fare un ringraziamento alla società che gli ha dato la possibilità di stare con la prima squadra a Dimaro e poi di crescere in un'altra piazza. Si è ambientato subito con i compagni in ritiro, parlava con tutti a Dimaro. Essendo napoletano, aveva un rapporto speciale con Insigne".