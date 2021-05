Ag. Tutino: "E' da Napoli, ma a Salerno vogliono tenerselo e può giocare con continuità"

Mario Giuffredi, agente di Gennaro Tutino, si è soffermato sul futuro dell'attaccante di proprietà del Napoli (alla Salernitana solo in prestito) nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Ha potenzialità per giocare nel Napoli: bisogna capire se gli fa più bene giocare con maggiore continuità in Serie A. A Salerno c'è un cambio di proprietà: vedremo cosa accadrà, ma dovrebbero restare Castori e Fabiani che lo vorrebbero ancora a Salerno".