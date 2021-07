Ag. Tutino: "Ha diverse offerte da club di A e B, deciderà il Napoli"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Tutino: "Il lavoro procede bene, si è messo a disposizione del mister e vuole metterlo in difficoltà. Dopodiché c’è il mercato e vedremo, ci sono situazioni in Serie A e qualcuna in Serie B importante. Quando il mister e il Napoli faranno le loro valutazioni se vogliono che rimarremo lo faremo, se sarà necessario fare un’altra esperienza fuori cercheremo di capire qual è la situazione migliore. Un consiglio per lui? Non posso darglielo, devo capire al momento. Se Spalletti e il Napoli vorranno il consiglio sarà di rimanere. Quando avremo la certezza delle situazioni, gli darò il mio consiglio".