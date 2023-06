Ag. Udogie: "Va al Tottenham, ma voleva restare in Italia ed era da Napoli"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Stefano Antonelli, agente di Udogie

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Stefano Antonelli, agente di Udogie: “Futuro al Napoli per Udogie? Va al Tottenham che ha cambiato management e si è espresso già su Udogie. Sarebbe un giocatore da Napoli come lo sarebbe per la Roma o per l’Inter per esempio. Piaceva a tutti, ma la trattativa dal punto di vista economico è sempre stata difficile. Andare al Tottenham è qualcosa di bellissimo e lui è felice di andare lì. Rimanere in Italia, però, era il primo obiettivo".