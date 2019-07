Ag. Verdi: "Reale l'interesse del Torino, ma i tempi per la trattativa sono lunghi"

Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi, parla a “Ok calciomercato” della possibilità Torino per il suo assistito: “L’interesse del Torino per Verdi è reale, tuttavia non si può parlare di trattativa conclusa. I tempi sono lunghi”.

Stando all’edizione odierna del Corriere dello Sport c’è ancora un po’ di distanza tra domanda e offerta: 25 chiede il Napoli, 20 vuole dare il Toro: l’impressione è che con i bonus tutto si risolverà.