Ag. Veretout: "E' innamorato di Napoli, ha una fissa per la città. Con i miei rapporti con ADL e Giuntoli..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo (qui per l'intervento sul prossimo acquisto del Napoli) ma anche di Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina accostato da tempo al Napoli: "Veretout? E' sempre piaciuto a tutti, anche al Napoli, ha un mercato incredibile, ma lui è innamorato di Napoli, ha una fissa per questa città. A Firenze poi lo hanno contestato in continuazione, se veramente il Napoli vuole Veretout, con i miei rapporti con il presidente e Giuntoli, proveremo a portare avanti questa situazione".