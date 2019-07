Ag. Veretout: "Napoli interessato, ma i destini non si sono incrociati. La Roma lo voleva a tutti i costi"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Veretout: “Affare Veretout sfumato? I destini non si sono incrociati nonostante la volontà di entrambi fosse quella di sposarsi. La Roma l’ha voluto a tutti i costi e siamo felici di aver fatto questa scelta, andiamo in un club importante. Il Napoli è stato sempre interessato al calciatore, sin dal primo momento, ma mentre Milan e Roma erano più pressanti nei confronti della Fiorentina, il Napoli aveva altre esigenze. Sepe, Grassi e il Napoli hanno tratto vantaggio dalla cessione. L’operazione è stata importante per il club e per i calciatori".