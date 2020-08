Ag. Veretout: "Piace al Napoli, vorrebbe restare a Roma e aspettiamo nuovo ds”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Jordan Veretout, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, riguardo proprio il futuro del suo assistito, finito nel mirino del Napoli ormai da diverso tempo: "Non è un mistero che è sempre piaciuto al Napoli, l'anno scorso come adesso. Veretout sta bene alla Roma, ha voglia di rimanere, anche noi abbiamo bisogno di interfacciarci con chi sarà il ds per capire alcune cose, ma la sua voglia è quella di restare alla Roma e non andare via".