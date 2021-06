Ag. Zaccagni: "Napoli? E' tutto fermo, ora le società hanno altre priorità"

Fausto Pari, ex calciatore e agente tra gli altri di Zaccagni, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss NapolI per parlare del futuro del suo assistito.“Zaccagni? Al momento è tutto fermo. In questo momento tutte le società hanno altro a cui pensare. Devono prima vendere per fare plusvalenze. Il mio timore è che i giornalisti e la stampa, in questi giorni e con il mercato fermo, riempiano le prime pagine di tanti nomi ma in realtà ci sono pochi movimenti in corso”.