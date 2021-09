Ag. Zaccagni: “Perchè alla Lazio e non al Napoli? Chiedete ai dirigenti…”

Fausto Pari, ex calciatore e agente tra gli altri di Zaccagni, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli e ha parlato del mancato arrivo in azzurro del suo assistito: “Perché è andato alla Lazio e non al Napoli? Dovete chiedere ai dirigenti del Napoli. Quest’anno è stato un mercato bloccato e con pochi soldi. C’erano poche risorse”.