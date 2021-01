Ag. Zaccagni ribadisce: "Voci di mercato false, fino a giugno il Verona non lo cede!"

Fausto Pari, agente di Zaccagni, attaccante del Verona obiettivo di mercato della società azzurra, ha parlato a Calciotoday.it: “Le voci su gennaio sono tutte false. Il Verona fino a fine stagione non vende. Napoli? Al momento non so dire se è in vantaggio il Napoli piuttosto che il Milan o la Lazio. A fine stagione ci sediamo tutti ad un tavolo e tratteremo l’offerta migliore”.