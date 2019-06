Ag. Zaniolo glissa sul futuro: "Ora pensa alla Nazionale e poi va in vacanza..."

Premio 'Leader manager' per il procuratore Claudio Vigorelli a margine di Football Leader 2019. Premiato anche Nicolò Zaniolo, suo assistito, che ha vinto il premio 'Football Leader Under 21'. Queste le parole del suo agente sul futuro: "Ha terminato una stagione fantastica, ora pensa alla Nazionale e poi andrà in vacanza meritatamente".