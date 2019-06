Ag. Zapata: "Nessun contatto tra Napoli e Atalanta, la società azzurra deve prima cedere per poi comprare"

Fernando Villarreal, agente di Zapata, ha parlato a Calcionapoli1926.it del futuro del suo assistito confermando che al momento è tutto fermo: "Finché il Napoli non vende qualche calciatore, dubito che possa acquistare certi profili. Non ci sono stati ancora contatti tra i due club (Napoli e Atalanta, ndr) che io sappia, non si è mosso nulla rispetto all'ultima volta" ha concluso.