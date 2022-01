Ag. Zerbin: "Anno meraviglioso in B, può darsi che il Napoli voglia tenerlo"

Furio Valcareggi, agente tra i tanti di Alessio Zerbin, calciatore di proprietà del Napoli in prestito al Frosinone, ha parlato così ai microfoni di Radio Marte del futuro del giovane attaccante: "Gioca molto bene al Frosinone, è titolare. Ha fatto due anni di C, un meraviglioso in B. Può darsi che il Napoli lo tenga".