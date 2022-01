Ag. Zerbin: "Napoli dovrebbe tenerlo e noi chiederemo al club di restare"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Furio Valcareggi, agente dell'azzurro (in prestito al Frosinone) Alessio Zerbin: "Il Napoli ha in mano il contratto ma non mi crea tanti vantaggi. Resterà in rosa l'anno prossimo? Noi lo chiediamo, lui ha fatto 3 anni di C facendo benissimo, sta facendo benissimo in B. Fa gol e fa assist. Il nuovo Lentini? Gigi è stato uno dei più grandi, colossale e impagabile. Magari diventasse come lui. Nella lunga distanza Alessio tira in porta, fa assist, gioca con entrambi i piedi, se c'è da rincorrere dà una mano. Giocatore completo!

E il Napoli dovrebbe tenerlo in rosa. Noi chiederemo di trattenerlo quando ci chiameranno per prolungare il contratto, mi sembra ovvio. Noi vogliamo restare a Napoli. Sarebbe l'ideale per Spalletti, a cui piacciono questi giocatori qui. Ora il ragazzo guadagna niente, anche perché per avere potere economico servono presenze e storia. Non ci sarà da litigare, sarà un accordo consensuale.