Ag. Zerbin: “Per fisico e crescita è più forte di Insigne ai tempi del Pescara”

Furio Valcareggi, procuratore sportivo e agente di Alessio Zerbin, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il classe 1999 è di proprietà del Napoli e in prestito al Frosinone dove sta disputando una grande stagione in Serie B: “Sta facendo molto bene e sono contento per lui. Attualmente per struttura fisica e crescita professionale, è più forte del Lorenzo Insigne che giocava al Pescara. Ha grandi margini di miglioramento, ed in prospettiva spero possa giocare con il Napoli”.