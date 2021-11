Ag. Zerbin: "Può rinnovare col Napoli, sta facendo benissimo a Frosinone"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Furio Valcareggi, agente di Zerbin: “Il Napoli il campionato lo può davvero vincere quest’anno, quindi non avrei altro pensiero che la partita successiva. Insigne resta o no? Ora c’è e conta questo. Io immaginavo il Napoli alto in classifica, ora è giustamente primo perché ha un grandissimo allenatore, perfetto per Napoli come per Roma, meno per l’Inter. Lui adora Napoli e i napoletani, quando c’è questo clima bello queste sensazioni aiutano anche a vincere.

Zerbin? Gioca a Frosinone, ha tante presenze, sta facendo bene. Ne volevo parlare con Giuntoli ma faccio fatica. Credo che il Napoli abbia interesse a prolungare, sta facendo un ottimo campionato in Serie B che è l’esame di Stato, potrebbe consacrarlo a partire con la prima squadra".