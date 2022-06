Ag. Zerbin smentisce: "Rinnovo? Non è vero, nulla di fatto. Ancora non incontriamo Giuntoli"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin che ha smentito una notizia circolata in mattinata: "Rinnovo Zerbin già fatto? Non è vero, non c'è nulla di fatto. Io e il mio socio Giulio Marinelli dobbiamo ancora incontrarci con Giuntoli".