Ag. Zerbin: "Sogna chance al Napoli, altrimenti qualcos'altro di buono lo troverà"

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ora aspettiamo, forti di quello che abbiamo fatto: tre anni di C, un anno di B alla grande e ora vogliamo essere promossi in Serie A. Questo è il nostro obiettivo. Se il Napoli ci dà gli spiragli che noi sogniamo di avere felicissimi, altrimenti cercheremo qualcos'altro di buono. Ad Alessio, per quello che ha fatto, le cose o gli andranno bene o benissimo".