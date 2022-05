Ag. Zerbin: "Spero di sentire Giuntoli nei prossimi giorni, sogna la Champions col Napoli"

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Furio Valcareggi, procuratore dell'esterno di proprietà del Napoli Alessio Zerbin

TuttoNapoli.net

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Furio Valcareggi, procuratore dell'esterno di proprietà del Napoli Alessio Zerbin: “De Laurentiis oltre ad essere molto ricco è tifoso del Napoli e non vuole il male della squadra. Per questo dico che non credo proprio che Osimhen andrà via, visto gli obiettivi di Champions. 100 milioni sono tanti, ma lo terrei un altro anno perché il suo valore può solo aumentare. Altro fuoriclasse è Spalletti nel Napoli. Oltre a Osimhen, terrei anche Koulibaly, non venderei nessuno oltre a Insigne che è già andato via.

Zerbin? Non ho notizie, spero di sentire a Giuntoli nei prossimi giorni. È stato bravo non solo in campo, ma anche come ragazzo spogliatoio. Giocare nel Napoli è difficile, ma lo merita perché ha fatto le medie e l’università e può andare in serie A. Sceglieremo la soluzione migliore per Zerbin, si è guadagnato sul campo un posto in A. Il prossimo campionato ci darà grande soddisfazione e se ci andrà benissimo, resterà tra i ragazzi del Napoli e si giocherà la Champions in azzurro”