Ag. Zerbin svela: "Dovrebbe andare al Cesena, ne parlerò con il Napoli"

Alessio Zerbin è tra i tanti calciatori del Napoli che nell'ultimo anno hanno giocato in prestito altrove. Il futuro del classe '99 azzurro sarà al Cesena quasi certamente, come riferito dal suo agente Furio Valcareggi a Radio Kiss Kiss Napoli: "Al Cesena potrebbe andare Zerbin, che adesso è in Serie C. Alessio ha fatto molto bene a Viterbo, parlerò con Pompilio e vedremo insieme. Il Cesena mi piace, è una piazza importante, per lui sarebbe un bell'esame. Alla fine dovrebbe andare lì".