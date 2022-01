Ag. Zerbin: “Tornerà a Napoli e supererà l'esame della vita. Ha ruolo di Insigne e fa gli stessi gol”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Furio Valcareggi, agente del giocatore di proprietà del Napoli in prestito al Frosinone, Alessio Zerbin: “Zerbin ha lo stesso ruolo e fa gli stessi gol di Insigne. Diverso fare gol in B ed in A, ma è predisposto a fare il ruolo di Insigne. Il suo curriculum è perfetto per rientrare nel Napoli. Deve tornare nella sua squadra madre. Cercherà di imitarlo il più possibile, il campo è sincero. La possibilità gli va data. Zerbin è una statua fisicamente. Da dieci anni fa il professionista, nessun prestito in A: deve avere la sua chance al Napoli. Spalletti è un fenomeno con i giovani. È l'esame della vita e sono sicuro che lo supererà".