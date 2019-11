Agresti: "Florenzi al Napoli è una possibilità. Mertens all'Inter? Più facile a giugno..."

Il direttore editoriale di calciomercato.com, Stefano Agresti ha risposto alle domande degli ascoltatori di Sportiva durante il "Microfono Aperto: "Florenzi al Napoli? E' una possibilità, ormai la frattura con l'allenatore è evidente. Va considerato che alla Roma interessava Hysaj. Non è da trascurare anche l'ipotesi di vedere Florenzi all'Inter



Mertens all'Inter? L'Inter potrebbe ancora accelerare i tempi provando a farlo arrivare a gennaio, ma l'Inter è una diretta concorrente del Napoli. Non è facile mettere in piedi operazioni del genere a gennaio, più facile a giugno".