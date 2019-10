Agresti: "Ibra vuole tornare in Italia. Napoli e Bologna le prime pretendenti"

Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva sul tema Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Ibra vuole tornare in Italia e mi pare che Napoli e Bologna siano le prime pretendenti. Sarebbe suggestiva l'ipotesi Milan, ma in questo momento non ci sono i presupposti. Pioli si sta orientando su Leão e Piatek"