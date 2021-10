Aguero all'Inter? Dalla Spagna: "Il Kun può risolvere col Barcellona"

Indiscrezione dalla Spagna rilanciata da Diario Gol, che parla di un interesse dell'Inter di Simone Inzaghi per Sergio Aguero, arrivato in estate al Barcellona da svincolato, dopo l'addio al Manchester City. Il portale iberico spiega come il Kun, che ha firmato un biennale solo qualche mese fa, starebbe spingendo per lasciare Barcellona, dove ancora non è riuscito a debuttare a causa dei problemi fisici. L'argentino potrebbe chiedere la rescissione, che permetterebbe al Barcellona di risparmiare qualche soldo, e poi accasarsi in una nuova squadra da svincolato. L'Inter lo accoglierebbe a braccia aperte, ma prima dovrebbe salutare a sua volta Alexis Sanchez, la cui avventura in nerazzurro pare al capolinea.