Aguero-City, avanti ancora insieme: l'argentino ha deciso di restare in Premier

Niente addio per Sergio Aguero. L'attaccante argentino, che ha un altro anno di contratto, vuole restare al Manchester City e - scrive il tabloid 'Telegraph' - non si muoverà questa estate. Rimandato quindi all'estate 2021 un suo possibile ritorno in patria. Nelle scorse settiumane era emersa anche la suggestione riguardante proprio l'attaccante argentino per il Napoli, possibilità mai realmente divenuta concreta e confermata.