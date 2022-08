Ajax, non sarà Ziyech il sostituto di Antony: è fatta per Ocampos dal Siviglia

Già nel tardo pomeriggio/sera l'argentino raggiungerà Amsterdam per visite mediche e firma.

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Dopo l'addio di Antony, direzione Manchester United, per 100 milioni di euro, l'Ajax ha immediatamente trovato il sostituto ad un quinto dei soldi incassati. Come riferisce Marca, è fatta per il passaggio di Lucas Ocampos dal Siviglia ai Lancieri per 20 milioni di euro. Oggi il club andaluso ha incontrato l'agente dell'ex Milan e Genoa, concordando il trasferimento. Già nel tardo pomeriggio/sera l'argentino raggiungerà Amsterdam per visite mediche e firma.