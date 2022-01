Ajax, ten Hag non molla Tagliafico e avvisa il Napoli: “Farò di tutto per trattenerlo"

L’allenatore dell’Ajax, Erik ten Hag, all’indomani del netto successo per 9-0 in Coppa d’Olanda, ha parlato dell’obiettivo di mercato del Napoli Nicolas Tagliafico: "Lotterò sicuramente per tenerlo. Con lui abbiamo sette difensori. Senza di lui il nostro organico sarà troppo ridotto, ma di certo noto che per lui è importante che possa giocare. Bisogna fornire professionalità e lui lo dimostra. Ieri ha giocato, apportando tanta spinta, passione e qualità. Deve lavorare sodo in allenamento, essere paziente e farsi trovare pronto”.