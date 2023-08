Ajax vuole reinvestire soldi della cessione di Kudus: nel mirino un ex obiettivo del Napoli

L'Ajax si appresta in questi ultimi giorni di mercato a reinvestire la cifra incassata dalla cessione di Kudus al West Ham.

TuttoNapoli.net

L'Ajax si appresta in questi ultimi giorni di mercato a reinvestire la cifra incassata dalla cessione di Kudus al West Ham. Secondo quanto riportato dal Telegraaf due sono gli obiettivi principali.

Il primo è Thiago Almada, trequartista argentino in forza all'Atlanta e accostato qualche mese fa anche al Napoli. La richiesta degli statunitensi è però ritenuta alta dai lancieri: 25 milioni di euro. Il piano B porta a Georges Mikautadze, attaccante georgiano del Metz che è stato fra i protagonisti del ritorno della squadra in Ligue 1 e che ha iniziato la stagione con 2 gol in 3 partite. La sua valutazione è inferiore e si aggira sui 15 milioni.