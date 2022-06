Al Bayern scoppia il caso Lewandowski: club contro cessione, lui medita di boicottare il ritiro

TuttoNapoli.net

Robert Lewandowski vuole andarsene dal Bayern Monaco. Stando a quanto riportato da Sport, l'attaccante polacco potrebbe alzare il pressing per convincere il club bavarese anche se al momento la società si rifiuta di ascoltare qualsiasi offerta: il Barcellona nel frattempo attende, ma secondo il quotidiano iberico l'attaccante polacco potrebbe non presentarsi al ritiro di inizio stagione per poter convincere i tedeschi a cederlo.