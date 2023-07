Al-Khelaifi tuona contro Mbappé: "Firmi un nuovo contratto o lo cediamo. Non andrà via gratis"

Durante la conferenza di presentazione di Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi ha parlato del futuro di Mbappè che ha il contratto in scadenza nel 2024

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kylian Mbappé tormenta Nasser al-Khelaifi. Durante la conferenza stampa di presentazione di Luis Enrique, al numero uno del PSG sono stati chiesti alcuni chiarimenti in merito alle voci emerse nelle ultime settimane. E la risposta è stata glaciale: "La mia posizione è molto chiara. Non voglio ripeterlo ogni volta: se Kylian vuole restare, deve firmare un nuovo contratto. Non vogliamo perdere il miglior giocatore del mondo a zero. È impossibile. Ha detto che non se ne sarebbe mai andato gratis; se oggi ha cambiato idea, non è colpa mia. Non vogliamo perdere a zero il miglior giocatore del mondo. Questo è molto chiaro".