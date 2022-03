Al Napoli piace ancora Veretout: è un vecchio pallino e lascerà la Roma

Oltre al Milan e al Napoli, è degli ultimi giorni un interessamento dell'Inter che lo vede come alternativa a Frattesi.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

La linea mediana della Roma sarà quasi da rifare interamente la prossima estate. Come si legge su Tuttosport rischiano seriamente di salutare sia Cristante che Veretout. Sul nazionale azzurro c'è da tempo il Siviglia, mentre il francese, che piace al Marsiglia, ha una lunga fila di estimatori in Italia. Oltre al Milan e al Napoli, è degli ultimi giorni un interessamento dell'Inter che lo vede come alternativa a Frattesi.