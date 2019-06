Albiol-Napoli, retroscena CorMezz: c'era un gentlemen's agreement solo per due squadre

"Il calciomercato ha le porte girevoli, c’è chi s’avvicina e chi s’allontana come Raul Albiol, che da tempo avverte la nostalgia di casa. Un anno fa fu vicino all’addio ma le telefonate di Ancelotti, il rinnovo del contratto con un ingaggio di circa 3 milioni lo convinsero a restare". Adesso invece no: Raul Albiol è a un passo dal Villarreal. Così scrive il Corriere del Mezzogiorno, che poi dà un ulteriore dettaglio, di non poco conto:



"C’era, però, un gentlemen’s agreement : se il Valencia o il Villarreal quest’estate avessero dimostrato la volontà di pagare la clausola di 4 milioni di euro, il Napoli non si sarebbe opposto. Il Villarreal ha raggiunto l’accordo con Albiol, che per questa scelta di vita sembra disposto anche ad abbassarsi l’ingaggio con un nuovo contratto triennale. Il difensore spagnolo è in costante contatto con i suoi agenti, sta valutando tutte le opportunità".