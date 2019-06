Albiol stavolta cede: ritorno in patria e il Napoli va a caccia del sostituto di spessore

Questa volta il solito tormentone estivo potrebbe finire con l'addio. Raul Albiol per il terzo anno di fila è tentato dal ritorno in patria, a Villarreal a due passi da casa, ed è praticamente orientato stavolta a dire sì ad una proposta triennale, dopo che già nella scorsa estate decise di restare un altro anno su pressione di Carlo Ancelotti e con il rinnovo e relativo adeguamento proposto dalla società. In quella circostanza fu rinsaldato il patto per andar via eventualmente quest'estate: così si spiega la clausola di soli 4mln di euro che ora il difensore intende sfruttare entro fine mese.

Perdita importante per il Napoli e per Carlo Ancelotti che più volte ha sottolineato come il calo della squadra nel girone di ritorno sia stato parallelo alla sua assenza per infortunio. Per il club però non dovrebbe trattarsi di un fulmine a ciel sereno e, non a caso, sono già avviati i contatti con Mino Raiola per Manolas, che a sua volta può liberarsi con una clausola da 36mln di euro, ma l'ostacolo è rappresentato dalla richiesta d'ingaggio e la concorrenza. Con Raiola però il Napoli potrà fare un discorso più ad ampio raggio, avendo la procura anche di Insigne e soprattutto Lozano, molto vicino ai partenopei dopo l'ultimo rilancio sia per il cartellino che per lo stipendio. Il mercato del Napoli entra nel vivo.