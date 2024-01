Alcaraz-Juve, ma Giuntoli cominciò a prendere informazioni per il Napoli

Il nome di Alcaraz non è una novità in Italia, lui che ai tempi del Racing era già stato accostato ad alcuni club di Serie A

Il nome di Alcaraz non è una novità in Italia, lui che ai tempi del Racing era già stato accostato ad alcuni club di Serie A. E l'ex direttore sportivo del Napoli, oggi alla Juventus, aveva avviato i contatti col Southampton dopo la retrocessione in Championship. Alte le richieste in quel momento degli inglesi, ma l'interesse per Carlos è rimasto d'attualità. Anche dopo il passaggio di Giuntoli in bianconero. Lo riporta la redazione di Sky Sport.