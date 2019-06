Aldair: "Koulibaly tra i migliori difensori in circolazione, per il Napoli sarà difficile trattenerlo"

Aldair, ex difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sui temi di casa Napoli: "Koulibaly è tra i difensori più forti che ci sono in questo momento, mantenendo questo rendimento diventerà difficile per il Napoli trattenerlo. Serve una squadra forte per cercare di vincere. De Laurentiis sta facendo bene, cercando di mantenere la squadra, speriamo che il Napoli possa fare un grande campionato".