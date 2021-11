Alla scoperta di Uduokhai: gioca in tre ruoli e costa tantissimo, ma vuole nuova avventura

Ohis Felix Uduokhai, anni 24, è il nome nuovo per il mercato del Napoli in vista di gennaio. Lo presenta l'edizione odierna del Corriere dello Sport tra caratteristiche, prezzo e altri dettagli legati al calciatore: "Ha messo già insieme un centinaio di presenze tra Wolfsburg e Augusta da centrale difensivo che, volendo, s’industria anche a sinistra e da mediano, ha una valutazione altissima (16 milioni di euro) trattabili e anche la voglia di rimettersi in gioco altrove".