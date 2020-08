Allan ad un passo dall'Everton, ma in Italia ci sperano ancora: lo vuole l'Inter

Come riportato dal Corriere della Sera, l’Inter sta lavorando in vista della prossima stagione per regalare a mister Antonio Conte almeno due centrocampisti. Sandro Tonali, talento del Brescia, è l'investimento per il futuro. Poi servirà un mediano solido che potrebbe essere scelto tra Allan del Napoli e N'Golo Kanté del Chelsea.