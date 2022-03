Allan attratto dal ritorno in Italia: l'ex azzurro è il preferito di Sarri per il post-Milinkovic

Maurizio Sarri, in caso di addio da parte di Milinkovic-Savic, sarebbe felice di poter riabbracciare l'ex centrocampista del suo Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri, in caso di addio da parte di Milinkovic-Savic, sarebbe felice di poter riabbracciare l'ex centrocampista del suo Napoli ora all'Everton Allan. Il calciatore brasiliano non ha mai nascosto di essere attratto da un ritorno in Italia e il suo ex allenatore potrebbe presto fornirgli l'occasione giusta. A riportarlo è Il Messaggero.