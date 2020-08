Allan, entro giovedì la firma con l'Everton: ultimi dettagli sull'ingaggio

Allan è pronto per trasferirsi in Premier, come riporta il giornalista Rai Ciro Venerato, l'Everton pagherà al Napoli 24 milioni più 4 di bonus.

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport Allan è pronto per trasferirsi in Premier: l'Everton pagherà al Napoli 24 milioni più 4 di bonus il cartellino del centrocampista, secondo quanto riferito da Ciro Venerato della Rai Ancora da definire l'accordo tra il brasiliano e il club inglese: piccoli dettagli da aggiustare per l'ingaggio che sarà di 4mln (Allan li vorrebbe puliti mentre l'intenzione dell'Everton è pagarlo 3,5 più 500mila di bonus). Entro giovedì ci sarà la firma e l'annuncio.